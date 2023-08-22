В Подмосковье госпитализировали ребенка после укуса змеи

Ребенок продолжает находиться под наблюдением врачей, его состояние оценивается как удовлетворительное

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Ребенка, пострадавшего от укуса змеи, госпитализировали в Московской области. После оказания необходимой медицинской помощи его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"В одну из больниц, подведомственных Минздраву Московской области, поступил ребенок, пострадавший от укуса змеи. При поступлении была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Ребенок продолжает находиться под наблюдением врачей", - сказали в пресс-службе.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что в Подмосковье годовалую девочку экстренно госпитализировали после укуса змеи.