22 августа, 08:18

Власти Балашихи помогут в восстановлении пострадавших при взрыве бытового газа квартир

После взрыва пострадавших нет

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Две квартиры повреждены в результате взрыва бытового газа в доме на улице Победы в Балашихе, администрацией округа организована работа по оперативному восстановлению квартир и оказанию необходимой помощи жильцам дома. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Юров.

"Вчера в результате пожара и хлопка газа на улице Победы в Балашихе повреждены две квартиры. К счастью, никто из жителей не пострадал. В причинах происшествия разбираются правоохранительные органы. Администрацией города организована работа по оперативному восстановлению квартир и оказанию необходимой помощи жителям дома", - написал он в своем Тelegram-канале.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, следователи возбудили уголовное по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего произошел взрыв бытового газа в жилом доме в Балашихе. 

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