22 августа, 08:08

В Свердловской области за сутки потушили шесть лесных пожаров

Возгорания продолжаются еще в четырех муниципалитетах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали шесть лесных пожаров за прошедшие сутки в Свердловской области. Возгорания продолжают действовать в четырех муниципалитетах, сообщили в департаменте информационной политики региона.

По данным Авиалесоохраны, в Свердловской области 21 августа действовали 14 природных пожаров, площадью 141 га.

"Сотрудниками Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС, арендаторами лесных участков и добровольцами ликвидированы шесть лесных пожаров в Нижнетуринском, Сосьвиниском, Таборинском, Тавдинском и Туринском районах на общей площади 38 га", - говорится в сообщении с уточнением, что локализовали и не распространили пять возгораний в Гаринском, Горноуральском, Карпинском и Сосьвинском районах на общей площади 112 га.

Как уточнили в департаменте, в регионе продолжает действовать еще семь лесных пожаров площадью 42 га. В ликвидации задействовали 223 человека и 38 единиц техники.

  

Теги:
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