В ДНР боевика "Азова" приговорили к 22 годам колонии за убийство мирного жителя

Военнослужащие ВСУ, в числе которых был Дмитрий Шегай, в конце марта 2022 года задержали гражданского мужчину, подозреваемого в поддержке СВО, и расстреляли его из автомата

ДОНЕЦК, 22 августа. /ТАСС/. Боевик группировки "Азов" (признана террористической организацией и запрещена в РФ) Дмитрий Шегай приговорен Верховным судом Донецкой Народной Республики к 22 годам колонии строгого режима за расстрел мужчины в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего наводчика 501-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Дмитрия Шегая. Он признан виновным по пп. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в пресс-службе. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

По данным следствия, в конце марта 2022 года военнослужащие ВСУ, в числе которых был и Шегай, задержали гражданского мужчину и доставили его на боевую позицию в мариупольском поселке Мирный. Подозревая задержанного в поддержке специальной военной операции, Шегай и его сослуживцы получили приказ командира о ликвидации задержанного. Осужденный вывез мужчину на другую боевую позицию и расстрелял из автомата.