На Гавайях не исключили, что среди жертв пожара на Мауи может быть много детей

По словам губернатора штата Джоша Грина, много детей находились дома из-за закрытых школ, а родители не могли добраться до них из-за пробок или перекрытых дорог

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Власти гавайского острова Мауи, серьезно пострадавшего от лесных пожаров, опасаются, что большинство жертв стихийного бедствия - это дети. Об этом сообщил губернатор штата Гавайи Джош Грин в интервью телеканалу CBS.

"Вполне возможно, что среди жертв будет много детей", - сказал губернатор. По его словам, среди пропавших без вести много детей, которые находились дома, так как школы были закрыты тогда. Родители не могли добраться до детей из-за пробок или перекрытых дорог, уточняет CBS. По данным телеканала, 8 августа дети должны были вернуться в школу после каникул, однако учебные заведения были закрыты из-за отключения электроэнергии, вызванного сильным ветром.

"Это крупнейшая катастрофа, которая случалась когда-либо на Мауи <...>. Поэтому мы просим весь мир, чтобы нас поддержали всеми возможными способами", - добавил Грин.