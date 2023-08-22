В Ленобласти в ДТП пострадала 13-летняя девочка, оказавшаяся за рулем автомобиля

Полицейские установили, что в салоне машины находился отец несовершеннолетней, который передал ей управление автомобилем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Несовершеннолетняя девочка оказалась за рулем легкового автомобиля и пострадала в ДТП, столкнувшись с грузовиком в Подпорожском районе Ленинградской области. На отца, передавшего дочери управление машиной, составили административный протокол, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как рассказали в полиции, авария случилась в понедельник утром. "В 09:30 на перекрестке Петрозаводского тракта и переулка Пожарного в поселке Вознесенье Подпорожского района 63-летний водитель производственного предприятия, управляя автомобилем ЗИЛ-45085, двигался по главной дороге, Петрозаводскому тракту, со стороны Петрозаводска в сторону села Ошты, и совершил столкновение с ехавшим по второстепенной дороге автомобилем Toyota Corolla под управлением 13-летней девочки", - сообщил собеседник агентства.

Девочку с телесными повреждениями в состоянии средней тяжести госпитализировали. Как установили полицейские, в салоне Toyota находился отец несовершеннолетней, который и передал ей управление автомобилем. На 40-летнего мужчину составили протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством).