В Петербурге задержали главу компании, организовавшей незаконные экскурсии диггеров

В правоохранительных органах сообщили, что Александра Кима доставят в Москву

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Гендиректор компании "Спутник" Александр Ким, которая организовала незаконную экскурсию по подземным коллекторам Неглинки в Москве, в результате чего погибли четыре человека, задержан в Санкт-Петербурге. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, он будет доставлен в Москву.

"В настоящее время гендиректор "Спутника" Александр Ким задержан. Он из Санкт-Петербурга будет доставлен в Москву, где следствие будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, накануне Ким был объявлен в розыск. Благодаря слаженным действиям правоохранителей, его местонахождение было оперативно установлено. "Сейчас также в рамках расследования уголовного дела устанавливается местонахождение главы компании "Авангард" Александра Лазовского, который также может быть причастен к незаконным экскурсиям", - добавил представитель правоохранительных органов. Предварительно, Лазовский находится в Дубае.