22 августа, 08:49

Около 700 человек эвакуировали на острове Эльба из-за лесного пожара

На данный момент в регионе выгорело 14 га земли

РИМ, 22 августа. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали по меньшей мере 700 человек на острове Эльба (область Тоскана) из-за лесного пожара, который бушует там с вечера понедельника. Об этом сообщила газета La Repubblica.

Из них 150 человек разместили в муниципальных структурах. На данный момент выгорело 14 га, пишет газета. Ожидается, что вечером эвакуированные смогут вернуться в свои дома.

Ситуация с лесными пожарами осложняется из-за установившейся на Апеннинском полуострове жары. Во вторник Министерство здравоохранения Италии объявило наивысший - красный - уровень погодной опасности в 16 городах, включая Рим, из-за африканского антициклона "Нерон", который привел к резкому повышению температур. В среду "красное" предупреждение будет действовать в 17 городах. 

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