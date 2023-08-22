В центре Архангельска эвакуируют посетителей ТРЦ "Титан-Арена"

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что сработала пожарная сигнализация в подвальном помещении

ТАСС, 22 августа. Один из крупнейших торговых центров Архангельска эвакуируют из-за срабатывания пожарной сигнализации в подвальном помещении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Поступила информация о срабатывании сигнализации в подвальном помещении на стоянке ТРЦ "Титан-Арена". Происходит проверка помещений. Проводится эвакуация людей из торгового центра", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, на место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу пожара №2. В ходе разведки установлено, что горение происходит в помещении серверной в подвальном помещении. Поданы пожарные стволы, звеньями газодымозащитной службы организована проверка помещений. В настоящее время пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет. Над установлением причин произошедшего работают органы дознания МЧС России.

По информации пресс-службы, сообщение поступило в районе 11 часов. "Титан-Арена" - один из крупнейших торговых центров Архангельска. Он расположен в центре города по адресу: ул. Воскресенская, 20. Сейчас на месте работают пожарные расчеты. На данный момент информации о пострадавших нет.