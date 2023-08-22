Суд отложил рассмотрение дела главаря преступной группировки Гагиева до 23 августа

Прокурор попросил для Аслана Гагиева пожизненное заключение

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Южный окружной военный суд отложил до 23 августа дело криминального авторитета Аслана Гагиева (по прозвищу Джако), обвиняемого в руководстве преступным сообществом и убийстве шести человек, для подготовки стороны защиты к прениям в связи с новыми мотивами преступлений, озвученными прокурором, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Отложить судебное заседание на 10:00 мск 23 августа", - сказал судья. В ходе прений сторон прокурор попросил для Гагиева пожизненное заключение. По словам адвоката Гагиева и самого подсудимого, прокурор представил в ходе прений новые мотивы преступлений и защите необходимо время на подготовку.

По данным следствия, в 2004 году Гагиев создал в Москве, Подмосковье и Северной Осетии преступное сообщество, в состав которого вошли не менее 50 человек. Кроме того, в 2012 году он создал в Северной Осетии три банды, которые с 2012 по 2013 год по его указанию убили в Северной Осетии шестерых человек, включая зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева. Всего на счету участников банд 49 эпизодов преступной деятельности в Москве, Подмосковье и Северной Осетии, а также 60 убийств, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов.

Гагиев скрывался от следствия, в 2014 году он был объявлен в международный розыск, а год спустя задержан в Вене. В 2018 году Австрия выдала Гагиева России. Мужчина отверг предъявленное ему обвинение. Однако, как рассказали ТАСС в суде, Гагиев допустил возможность признания, если его вина действительно будет доказана.