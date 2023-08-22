В Москве после допроса задержали организатора незаконной экскурсии по коллекторам Дубаса

Накануне у мужчины дома прошел обыск

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Организатор незаконной экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в центре Москвы Никита Дубас задержан после допроса. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Организатор экскурсий по Неглинке и руководитель диггеров Никита Дубас задержан после допроса по ст. 91 УПК. Предварительно, он сотрудничает со следствием, ему будет избрана мера пресечения", - сказал собеседник агентства. По его словам, накануне у мужчины дома прошел обыск.

Во вторник в Петербурге был задержан Александр Ким - гендиректор компании "Спутник", которая организовала незаконную экскурсию по подземным коллекторам Неглинки в Москве, в результате которой погибли четыре человека. Он из Санкт-Петербурга будет доставлен в столицу, где следствие будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения.

Экскурсия по коллекторам подземной реки Неглинки прошла 20 августа. Группа состояла из восьми человек - диггера и семи экскурсантов. По данным СК, погибли четыре человека, в том числе подросток, судьба остальных неизвестна. В то же время в экстренных службах ТАСС сообщили, что обнаружены тела семи погибших. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Санкция указанной статьи предусматривает наказание для виновных до десяти лет лишения свободы.