Экс-замначальника полиции Красноярского края, обвиняемый во взятке, частично признал вину

По версии следствия, Михаил Привалихин за покровительство получил от руководителей от одной из компаний в сфере ритуальных услуг взятки на сумму 9 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 22 августа. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника полиции Красноярского края Михаил Привалихин, обвиняемый в получении взяток от представителей похоронного бизнеса, частично признал свою вину. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре региона.

"Сегодня в Центральном районном суде Красноярска государственным обвинителем изложена суть предъявленного обвинения, началось исследование материалов уголовного дела. Экс-полицейский заявил, что частично признает вину", - сообщил представитель ведомства.

По версии следствия, Привалихин за покровительство получил от руководителей от одной из компаний в сфере ритуальных услуг взятки на сумму 9 млн рублей. Экс-полицейский получал взятки как деньгами, так и имуществом - охотничьим карабином браунинг БАР МК 3, смартфоном IPhone 13 mini. За это он сообщал бизнесменам о запланированных оперативных мероприятиях, помогал разрешать конфликты с конкурентами.

В октябре 2022 года он был задержан сотрудниками ФСБ и по решению суда отправлен под стражу. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).