Число пострадавших при ДТП с двумя автобусами на Кубани возросло до 11

Среди них есть четверо несовершеннолетних

КРАСНОДАР, 22 августа. /ТАСС/. Количество пострадавших в аварии в районе поселка Кирпичного на трассе Майкоп - Туапсе увеличилось до 11, среди которых четверо несовершеннолетних, сообщается в Telegram-канале администрации Туапсинского района.

"В результате аварии оба водителя получили травмы средней тяжести и были госпитализированы. Всего в ДТП различные повреждения получили 11 человек, включая четырех детей. Трое пострадавших находятся в ТЦРБ (Туапсинской центральной районной больнице - прим. ТАСС) №1 Туапсе, один - в ТЦРБ №3 села Шаумяна. Пострадавшим с легкими травмами медицинская помощь была оказана на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Ранее в Telegram-канале прокуратуры Краснодарского края сообщалось, что в ДТП пострадали пять человек, включая двоих несовершеннолетних. Среди пострадавших двое водителей автобусов.

Уточняется, что временно ограниченное из-за ДТП с двумя автобусами на участке трассы Майкоп-Туапсе в районе поселка Кирпичного восстановлено.

"По указанию руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрея Константиновича Маслова следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю незамедлительно организована доследственная проверка", - сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее в краевом главке полиции сообщали, что один из водителей допустил выезд на встречную полосу, произошло лобовое столкновение автобусов. Проверку по факту ДТП также проводит Туапсинская межрайонная прокуратура.