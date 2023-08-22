Число жертв схода оползня в Грузии увеличилось до 29

По предварительным данным, с гор сошло более 5 млн куб. м грунта

ТБИЛИСИ, 22 августа. /ТАСС/. Грузинские спасатели обнаружили тело еще одного погибшего в результате схода оползня на курорте Шови в высокогорном крае Рача. Общее число жертв стихии достигло 29, сообщила пресс-служба МВД Грузии.

"В ходе поисковых работ в зоне стихии Онского муниципалитета спасатели нашли еще одно тело. К этому времени в зоне стихии найдены 29 тел, продолжается поиск еще четырех человек", - говорится в сообщении.

Масштабный оползень в Шови произошел 3 августа. Повреждены мосты, дороги, туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". По предварительным данным, с гор сошло более 5 млн куб. м грунта. Общая площадь места бедствия составила 26 га. Среди погибших есть гражданка России.