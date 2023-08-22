В Приморском крае зафиксировали загрязнение земель мазутом на площади 40 тыс. кв. м

Прокуратура начала проверку

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура проводит проверку по факту загрязнения нефтепродуктами 40 тыс. кв. м почвы в селе Покровка Приморского края. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ведомства.

"Владивостокским межрайонным природоохранным прокурором с участием исполняющего обязанности прокурора Октябрьского района с привлечением специалистов территориальных органов Росприроднадзора, Ростехнадзора и Росрыболовства проводится проверка по факту разлива нефтепродуктов в селе Покровка Приморского края. По предварительным данным, мазутом из котельных КГУП "Примтеплоэнерго" загрязнено порядка 40 тыс. кв. м почвы в водоохранной зоне реки Раздольной", - говорится в сообщении.

По результатам проверки природоохранной прокуратурой будут приняты все меры прокурорского реагирования и дана уголовно-правовая оценка.

Приморский край восстанавливается после сильного наводнения, вызванного влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов, сильно пострадала подстанция Студгородок в Уссурийске, где из-за подъема уровня воды до отметки двух метров, которая держалась на территории подстанции с 12 до 15 августа, было затоплено все основное электрооборудование. После схода воды, вечером 15 августа, специалисты сразу же приступили к осмотру подстанции и обнаружили, что ситуация осложнена разливом нефтепродуктов, которые затронули микрорайон Семь ветров в Уссурийске.