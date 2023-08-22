СК предъявил обвинение организатору незаконной экскурсии по коллекторам Москвы Дубасу

Следствие будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение организатору незаконной экскурсии по коллекторам Москвы Никите Дубасу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В ходе расследования задержан один из организаторов экскурсии - Никита Дубас, которому уже предъявлено обвинение в совершенном преступлении. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что накануне в Санкт-Петербурге были проведены обыски и установлено местонахождение Александра Кима - гендиректора ООО "Спутник", осуществлявшего продажу и предоставление экскурсии. "В ближайшее время он будет доставлен в ГСУ СК России по Москве для проведения с ним следственных действий", - сказали в СК.

Также ведомство объявило в розыск третьего фигуранта дела о незаконной экскурсии, который сразу после трагедии покинул страну.

"В числе фигурантов уголовного дела также генеральный директор ООО "Авангард" Александр Лазовский, который находится в розыске. Согласно имеющейся информации, 21 августа он покинул Россию и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты", - добавили в СК. Там также сказали, что по уголовному делу проведены осмотры места происшествия, обследован коллектор реки Неглинки, допрошены свидетели, а также истребована и изучается документация и назначены несколько экспертиз.

Восемь человек - один диггер и семь экскурсантов - отправились 20 августа по коллекторам подземной реки Неглинки. По прогнозам, в Москве в этот день ожидался ливень, и когда он начался, в коллекторах резко повысился уровень воды, у людей не было шансов спастись. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Санкция этой статьи предусматривает наказание для виновных до 10 лет лишения свободы.