22 августа, 10:49
Военная операция на Украине

Суд назначил украинцу 5,5 года колонии за передачу информации о дислокации военных в ДНР

В августе 2018 года он также призывал в комментариях к постам других пользователей к терроризму

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины к 5,5 года колонии за передачу информации о дислокации военных и техники в Донецкой Народной Республике (ДНР) и призывы к терроризму. Об этом журналистам сообщил представитель суда.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Юрьева Сергея Анатольевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и ч. 1 ст. 30, ст. 276 (шпионаж) УК РФ. В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В суде уточнили, что гражданин Украины с 2015 по 2019 год, находясь в ДНР, неоднократно размещал на своей странице в интернете информацию о дислокации и перемещениях военнослужащих и техники воинских формирований ДНР. Также в августе 2018 года он призывал в комментариях к постам других пользователей к терроризму.

Приговор в законную силу не вступил. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация