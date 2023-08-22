Суд назначил украинцу 5,5 года колонии за передачу информации о дислокации военных в ДНР

В августе 2018 года он также призывал в комментариях к постам других пользователей к терроризму

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины к 5,5 года колонии за передачу информации о дислокации военных и техники в Донецкой Народной Республике (ДНР) и призывы к терроризму. Об этом журналистам сообщил представитель суда.

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Юрьева Сергея Анатольевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и ч. 1 ст. 30, ст. 276 (шпионаж) УК РФ. В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В суде уточнили, что гражданин Украины с 2015 по 2019 год, находясь в ДНР, неоднократно размещал на своей странице в интернете информацию о дислокации и перемещениях военнослужащих и техники воинских формирований ДНР. Также в августе 2018 года он призывал в комментариях к постам других пользователей к терроризму.

Приговор в законную силу не вступил.