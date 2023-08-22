На Кубани в ДТП на угнанной машине погибли двое подростков

Еще один человек пострадал

КРАСНОДАР, 22 августа. /ТАСС/. Подросток, управлявший угнанным автомобилем, и его несовершеннолетний пассажир погибли в аварии на автодороге Стародеревянковская- Ленинградская-Кисляковская в Краснодарском крае, еще один человек пострадал. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В результате ДТП несовершеннолетний водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля Lada скончались на месте, водитель автомобиля "ВАЗ- 212140" госпитализирован в Павловскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, за рулем автомобиля Lada Granta был тринадцатилетний подросток, не справившись с управлением, он съехал на обочину встречной полосы, где столкнулся с двигавшимися во встречном направлении "ВАЗ-2115" и "ВАЗ-212140". По информации краевого главка полиции, автомобиль, за рулем которого был подросток, ранее был заявлен в угон в дежурную часть.