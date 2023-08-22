СК объявил в розыск третьего фигуранта дела о незаконной экскурсии по коллекторам Москвы

Генеральный директор ООО "Авангард" Александр Лазовский покинул Россию и вылетел в ОАЭ

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Следователи объявили в розыск гендиректора компании "Авангард" Александра Лазовского, который является еще одним фигурантом дела о незаконной экскурсии по подземным коллекторам Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ, он покинул страну через день после трагедии.

"В числе фигурантов уголовного дела также генеральный директор ООО "Авангард" Александр Лазовский, который находится в розыске. Согласно имеющейся информации, 21 августа он покинул Россию и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты", - говорится в сообщении.