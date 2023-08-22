В Тюменской области суд отправил под домашний арест депутата думы по делу о мошенничестве

В суде отметили, что обвиняемому запрещено покидать пределы жилого помещения без разрешения следователя или суда, нельзя общаться с обвиняемыми по делу до 19 октября.

ТЮМЕНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Тобольский городской суд отправил под домашний арест депутата думы Тобольского муниципального района Тюменской области Рината Урамаева, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

"Сегодня Тобольский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Ринату Урамаеву 1980 года рождения. Мужчина обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В суде уточнили, что обвиняемому запрещено покидать пределы жилого помещения без разрешения следователя либо суда, нельзя общаться с обвиняемыми по делу до 19 октября. В пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области отказались комментировать расследование.

Ринат Урамаев был избран депутатом думы Тобольского муниципального района Тюменской области, следует из информации на сайте районной администрации.