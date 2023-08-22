На северо-западе Пакистана восемь человек застряли на кресельном подъемнике

Среди них - шесть школьников

ИСЛАМАБАД, 22 августа. /ТАСС/. Минимум восемь человек, включая шестерых школьников, застряли на высоте около 600 м на кресельном подъемнике через реку Джхангри в пакистанской северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.

По сообщению газеты Dawn, инцидент произошел утром в горном районе Баттаграм из-за обрыва двух из трех тросов на подъемнике. Люди находятся уже много часов в креслах, зависших над горной рекой.

В спасательной операции участвует подразделение пакистанского спецназа и два военных вертолета. Выполнение операции связано со значительным риском из-за большой высоты, на которой находятся школьники и двое взрослых. Работу военных спасателей также осложняют ветер и ухудшающаяся погода.

Власти Хайбер-Пахтунхвы приказали использовать все возможности для спасения попавших в беду людей. По их распоряжению в провинции остановлена работа подъемников для проверки их технического состояния.