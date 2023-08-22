В Ростовской области ФСБ задержала мужчину за попытку покупки секретного военного изделия

Возбуждено уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ по Ростовской области задержали мужчину по подозрению в попытке приобретения секретного военного изделия для дальнейшей перепродажи, возбуждено дело. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

"УФСБ России по Ростовской области при координирующей роли центрального аппарата ФСБ России вскрыта и пресечена деятельность лица, осуществлявшего приискание секретной военной продукции в целях последующей перепродажи. Указанный гражданин был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при попытке приобрести секретное военное изделие, о секретности которого был осведомлен. Возбуждено уголовное дело по статье 283.1 УК России (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что задержанный раньше работал в фирме по реализации деталей авиационной промышленности и радиолокационного оборудования, после увольнения продолжал деятельность как частное лицо, зная о секретности деталей.

Расследование дела продолжается, добавили в УФСБ.