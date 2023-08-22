В Тироле на леднике нашли останки пропавшего 22 года назад лыжника

Для окончательного подтверждения личности погибшего проведут ДНК-экспертизу

ВЕНА, 22 августа. /ТАСС/. Горный гид обнаружил человеческие останки на высоте 2900 м на леднике Шлатенкеес в австрийской федеральной земле Тироль. По предварительным данным, они принадлежат лыжнику, пропавшему без вести в Альпах в 2001 году. Об этом сообщила газета Der Standard.

Находка была сделана на территории муниципалитета Матрай в восточной части региона. После обнаружения останков и лыжного снаряжения гид вызвал полицию. Правоохранительные органы извлекли их изо льда и доставили в Лиенц на вертолете. В нескольких метрах под останками обнаружили рюкзак с кошельком, в котором находились банковская карта и водительское удостоверение. Права принадлежат 37-летнему австрийцу, пропавшему без вести в горах в 2001 году.

Для окончательного подтверждения личности погибшего проведут ДНК-экспертизу останков. Результат будет известен через несколько недель.