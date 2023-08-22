22 августа, 11:42
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Что известно о гибели людей в коллекторе в Москве

Владимир Гердо/ ТАСС
© Владимир Гердо/ ТАСС

Восемь человек погибли во время ливня в московском коллекторе 20 августа. Тела всех диггеров, которые участвовали в незаконной экскурсии, обнаружены, поисковая операция завершена.

Возбуждено уголовное дело, задержаны два человека, которых следствие считает причастными к организации незаконных экскурсий по подземной реке Неглинке.

ТАСС собрал главное о гибели людей в московском коллекторе.

Обстоятельства гибели

  • Экскурсия по коллекторам подземной реки Неглинки прошла 20 августа. Группа состояла из восьми человек - диггера и семи экскурсантов.
  • По данным экстренных служб, участники экскурсии могли начать спуск в районе Олимпийского проспекта через кирпичный коллектор 1906 года у памятника маршалу Федору Толбухину. Когда в Москве начался сильный ливень, вода резко поднялась, и спастись у диггеров шансов практически не было.
  • Экскурсию проводил 31-летний гид Константин Филлипов. По данным правоохранителей, он нелегально водил группы по коллекторам около трех лет. Незадолго до того, как связь с группой была потеряна, Филиппов пытался уточнить у коллег, оставшихся на поверхности, можно ли подняться в районе Трубной площади.

Поиски погибших

  • Поисковая операция завершена. Тела всех восьми участников группы обнаружены. В экстренных службах уточнили, что среди погибших двое несовершеннолетних.
  • Следователи приступили к процедуре опознания тел.
  • По данным Telegram-каналов, в Москве в подземном коллекторе находились сотрудник группы компаний "Ланит" Дмитрий Маркушкин, его 15-летняя дочь и 17-летний племянник.
Кадры поисковых работ на Москве-реке
© Владимир Гердо/ ТАСС

Реакция властей

  • Доступ к коллектору, через который группа попала под землю, будет закрыт. Мэр столицы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших.
  • По факту гибели группы в подземном русле возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).
  • В СК отметили, что организаторы уверяли людей, приобретающих экскурсии, в безопасности услуги. В действительности они незаконно проникали в коллекторы. В таких подземных сооружениях имеют право находиться исключительно сотрудники специальных служб города.

Задержания

  • В рамках расследования прошли обыски. Следователи установили причастность трех человек к организации незаконной экскурсии. В Москве после допроса задержан организатор нелегального спуска и руководитель диггеров Никита Дубас. Ему предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
  • В понедельник был объявлен в розыск Александр Ким, гендиректор компании ООО "Спутник", которая организовывала незаконные экскурсии. Во вторник его задержали в Санкт-Петербурге, он будет доставлен в Москву.
  • В числе фигурантов дела - также генеральный директор ООО "Авангард" Александр Лазовский, который объявлен в розыск. По данным СК, 21 августа он покинул Россию и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты.
 
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© Информационное агентство ТАСС
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