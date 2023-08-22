В Брянской области пресекли попытку украинской ДРГ проникнуть на территорию региона

Губернатор области Александр Богомаз сообщил, что ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей

ТАСС, 22 августа. Украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть на территорию Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Сегодня украинские диверсанты предприняли попытку прорыва государственной границы в Климовском районе. Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена", - проинформировал глава региона.

По словам губернатора, в настоящее время ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей.