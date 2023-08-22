В Мариуполе обнаружен тайник с оружием и боеприпасами

По результатам следствия выяснилось, что схрон организовали в ходе боев за город боевики группировки "Азов" для диверсий на территории региона

ДОНЕЦК, 22 августа. /ТАСС/. Тайник с оружием обнаружен в Мариуполе в акватории морского порта. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ по Донецкой Народной Республике.

"В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и УФСБ России по Южному военному округу в акватории порта г. Мариуполя обнаружен и изъят тайник с оружием и боеприпасами", - сообщили в управлении.

По данным ФСБ, в тайнике находились пять пулеметов типа РПК-74, шесть автоматов и порядка 4 тыс. патронов калибром 5,45 мм. По результатам следствия выяснилось, что схрон организовали в ходе боев за город боевики группировки "Азов" (признана террористической организацией, запрещена в РФ) для будущих диверсий на территории региона.