Число заразившихся кишечной инфекцией детей в челябинском лагере выросло до 11

Проводится проверка

ЧЕЛЯБИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Число детей, которые заразились острой кишечной инфекцией в лагере "Уральская березка" в Челябинской области, выросло до 11, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"В медучреждения Челябинска госпитализировано 11 детей с признаками воспалительного заболевания желудка и тонкой кишки. Состояние всех госпитализированных стабильно. Все находятся под медицинским наблюдением и получают необходимое лечение", - сказали в пресс-службе.

Утром со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону сообщалось, что в ведомство поступили сведения о пяти заразившихся. Персонал пищеблока лагеря отстранили от работы до результатов обследования на бактериальные и вирусные возбудители кишечных инфекций. В лагере усилили режим дезинфекции, провели заключительную дезинфекцию пищеблока, корпусов, мест общего пользования. Организовали медицинское наблюдение за контактными.

Ранее сообщалось, что признаки кишечной инфекции выявили у нескольких воспитанников лагеря, детей госпитализировали. Прокуратура области организовала проверку.