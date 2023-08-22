СМИ: в горящем лесу на северо-востоке Греции пожарные нашли 26 погибших мигрантов

Портал newsit.gr уточнил, что тела обнаружили в лесу Дадиас к северо-востоку от города Александруполис

АФИНЫ, 22 августа. /ТАСС/. 26 погибших мигрантов обнаружены пожарными в горящем лесу Дадиас к северо-востоку от города Александруполис близ сухопутной турецко-греческой границы. Об этом сообщает греческий информационный портал newsit.gr.

По его данным, пожарные нашли обугленные тела 26 нелегальных мигрантов в лесу Дадиас, который горит уже третий день.

Однако пожарная служба Греции пока подтвердила обнаружение в лесу только 18 обгоревших тел мигрантов. По словам представителя пожарной службы Янниса Артопиоса, были найдены две группы погибших, расследование трагедии продолжается. "В ходе проверки на месте, проведенной пожарными в районе Аванда, найдены тела 18 человек. Учитывая, что со вчерашнего дня заявлений об исчезновении жителей не поступало, расследуется возможность того, что эти люди проникли в страну нелегально", - сказал Артопиос.

© ТАСС/ Ruptly

По его словам, в понедельник рассылались сообщения о срочной эвакуации в этом районе жителям на мобильные телефоны со специального номера 112. Эти сообщения передаются и на мобильные телефоны с иностранными сим-картами, но они должны быть подключены по роумингу к местным сетям. "Греческая полиция уже направила группу для расследования случившегося", - сказал Артопиос.