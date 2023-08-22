Суд приговорил к пяти годам колонии дезинсектора по делу об отравлении арбузами в Москве

В результате происшествия погибли два человека

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы дезинсектору Антону Котову, признанному виновным в гибели двух человек из-за отравления арбузами в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Котова виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказали в пресс-службе. Кроме этого, суд обязал Котова выплатить компенсацию в размере 3,5 млн рублей родным умерших.

По данным следствия, 9 сентября 2021 года из квартиры жилого дома на Совхозной улице в Москве в разное время в медицинские учреждения с признаками острой интоксикации были доставлены женщина, ее мать и несовершеннолетняя дочь. Несмотря на полный комплекс необходимой медицинской помощи и реанимационные действия, спасти пожилую женщину и ее внучку не удалось.

Перед смертью они купили арбуз в магазине "Магнит" и съели его. Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной их смерти является острое отравление химикатами. Приоритетной версией следствия является нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине. По данным прокуратуры, при санобработке продуктов применялся один из инсектицидов - средство "Цигатрин". Обвиняемый сотрудник ООО "Областной центр дезинфекции" Котов обработал зал с пищевой продукцией, в том числе арбузы, которые хранились без упаковки.