При столкновении двух машин на трассе "Таврида" пострадали пять человек

Среди них оказались четверо детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Водитель и четверо несовершеннолетних пассажиров пострадали в ДТП с участием двух автомобилей Opel на трассе "Таврида" в Республике Крым, сообщается в Telegram-канале МВД по региону.

"По предварительным данным, 22 августа в 13:30 в Белогорском районе на автодороге "Таврида" в районе села Ароматное произошло столкновение автомобиля Opel Zafira под управлением мужчины 1971 года рождения и автомобиля Opel Astra под управлением девушки 2004 года рождения. От удара автомобиль Opel Astra совершил опрокидывание, в результате которого водитель и четыре несовершеннолетних пассажира получили травмы и доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По факту ДТП началась проверка, которая находится на контроле прокуратуры Республики Крым, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.