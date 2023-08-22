Директор Лады Дэнс сообщил, что у певицы возникло осложнение после выступления

По словам Сергея Пудовкина, артистка будет готова давать концерты "в полном объеме только во второй половине осени"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Первое после ДТП выступление артистки Лады Дэнс, которое состоялось 19 августа в Нижнем Новгороде в честь празднования Дня города, вызвало у нее осложнение. Певица находится дома под круглосуточным наблюдением врачей, сообщил ТАСС ее директор Сергей Пудовкин.

"Произошло ухудшение самочувствия после выхода на сцену в Нижнем Новгороде, - сказал собеседник агентства. - К сожалению, возникло осложнение после выступления там до такой степени, что телевизионную съемку, запланированную на август, мы вынуждены перенести. Последствия такие, что Лада не может выйти из дома, где находится под круглосуточным наблюдением врачей".

Также, по словам директора, артистка будет готова давать концерты "в полном объеме только во второй половине осени".

19 августа после выступления певицы директор в беседе с ТАСС назвал ее самочувствие "не самым лучшим", напомнив, что она вышла на сцену под обезболивающими.

5 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС сообщили, что три машины столкнулись на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье, в результате пострадали четыре человека. В экстренных службах добавили, что среди пострадавших была певица Лада Дэнс. ДТП произошло примерно на 52-м километре трассы, по направлению движения от Москвы. Представитель экстренных служб отметил, что в результате столкновения Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму. Позже директор артистки сообщил, что ее госпитализировали в госпиталь им. Н. Н. Бурденко, а затем она была переведена в одну из частных клиник в Подмосковье. Ей провели несколько операций.