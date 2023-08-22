В Пензе 13 автомобилей столкнулись на трассе

Пострадали три человека

ПЕНЗА, 22 августа. /ТАСС/. Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло днем 22 августа на трассе в Октябрьском районе Пензы. В результате аварии три человека пострадали, сообщили в управлении ГИБДД по региону.

По данным ведомства, столкнулись Scania, Haval, Kia Ceed, Renault, Газель, Porsche Cayenne, Opel, Ваз-21102, Hyundai, а также два автомобиля Volvo с полуприцепами и два автомобиля Nissan Almera.

"В результате происшествия водители автомобилей Haval и Renault после оказания медицинской помощи были отпущены. Водитель автомобиля Volvo получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении.