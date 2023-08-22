В Волгограде возбудили уголовное дело из-за прорыва канализации

Ущерб природе оценили в 4,7 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Волгограде по факту загрязнения почвы из-за прорыва канализационного коллектора ООО "Концессии водоснабжения". Об этом сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

"В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту загрязнения почвы в Советском районе Волгограда в результате прорыва канализационного коллектора, эксплуатируемого ООО "Концессии водоснабжения". Управлением Росприроднадзора был рассчитан размер вреда, причиненный почвам в результате загрязнения, который составил 4 703 759,42 рубля", - говорится в публикации.

В управлении уточнили, что площадь загрязнения почвы составила 504 кв. м. В отобранных пробах обнаружены превышения концентраций загрязняющих веществ по нефтепродуктам, хлорид-иону, сульфат-иону. Канализационный коллектор является частью централизованной системы водоотведения и находится в ведении ООО "Концессии водоснабжения". Коммунальная компания отказалась компенсировать ущерб добровольно. В июне Арбитражный суд Волгоградской области поддержал иск Росприроднадзора к ООО "Концессии водоснабжения" на 4,7 млн рублей.

В марте 2023 года руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что инспекторы управления выявили факт загрязнения почвы канализационными стоками в Волгограде. Разлив канализационных стоков зафиксировали в Советском районе города у остановки общественного транспорта "Волгоградский государственный университет".