Атака украинской ДРГ и новый транш помощи Украине. Главные события 22 августа

Атака украинской ДРГ

Украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть на территорию Брянской области, рассказал губернатор Александр Богомаз. Он добавил, что атаку удалось отразить благодаря действиям пограничного управления ФСБ, Министерства обороны, спецподразделений управления Росгвардии.

По словам главы региона, ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей.

Новый транш Украине

Евросоюз направил Украине новый транш в €1,5 млрд в рамках макрофинансовой программы помощи.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что средства направлены на поддержание функционирования страны в условиях конфликта с Россией.

Уничтожение катера с десантниками ВСУ

В Минобороны России сообщили об уничтожении катера с десантной группой ВСУ около острова Змеиный. В ведомстве уточнили, что речь идет о быстроходном военном катере производства США Willard Sea Force.

Уничтожение беспилотников в Московской области

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны сбили два ударных беспилотника в районе Часцов и Красногорска Московской области. В результате ЧП в одном из жилых многоэтажных домов Красногорска выбило стекла на нескольких этажах. Повреждения получили и припаркованные у дома машины.

Дело о гибели людей в коллекторе в Москве

Уголовное дело возбудили после гибели людей в подземном коллекторе в центре Москвы. После допроса задержан организатор нелегального спуска и руководитель диггеров Никита Дубас. Ему предъявили обвинение. В Санкт-Петербурге также задержали Александра Кима, гендиректора компании ООО "Спутник", которая организовывала незаконные экскурсии.

В числе фигурантов дела - также генеральный директор ООО "Авангард" Александр Лазовский, который объявлен в розыск. По данным СК, 21 августа он покинул Россию и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты.