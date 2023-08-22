Прокуратура обжаловала отмену ареста экс-главы департамента транспорта Ярославской области

Суд заменил Татьяне Черемных, обвиняемой в получении взятки, содержание под стражей на запрет определенных действий

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Прокуратура обжаловала решение Фрунзенского районного суда Ярославля об отмене меры пресечения в виде ареста для экс-главы департамента транспорта Ярославской области Татьяны Черемных, обвиняемой в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Прокуратура не согласилась с постановлением Фрунзенского районного суда Ярославля от 21 августа 2023 года об изменении меры пресечения бывшему директору департамента транспорта Ярославской области, считая его незаконным и необоснованным, в связи с чем в Ярославский областной суд 22 августа направлено апелляционное представление", - говорится в сообщении.

21 августа Черемных, а также экс-руководителя ГКУ "Организатор перевозок Ярославской области" Илью Прокопьева, его бывшего заместителя Олега Ивановского и директора ООО "Мовиста регионы" Александра Советникова освободили из-под стражи в зале суда. Избранную им ранее меру пресечения заменили на более мягкую - запрет определенных действий.

В мае в отношении Черемных и трех ее коллег возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере". По версии следствия, в период с 1 февраля по 19 мая 2023 года Черемных и другие фигуранты дела получили от предпринимателя при выполнении госконтрактов по перевозке пассажиров взятку на общую сумму свыше 1,6 млн рублей. Черемных задержали 24 мая, в этот же день ее уволили с госслужбы, 26 мая суд арестовал бывшую чиновницу.

Черемных назначили директором департамента транспорта Ярославской области в марте 2022 года. Под ее руководством в регионе проводилось масштабное обновление общественного транспорта, были изменены маршруты, внедрялась новая система оплаты проезда. Ранее Черемных работала в Министерстве транспорта Тверской области. Всего ее опыт работы в транспортной сфере составляет более 12 лет.