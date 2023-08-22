СК возбудил уголовное дело по факту смерти младенца в больнице Владимирской области

Назначены судебные экспертизы

ТАСС, 22 августа. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после смерти четырехмесячного младенца в Александровской районной больнице Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", по факту смерти четырехмесячного ребенка в медицинском учреждении Александрова", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы прокуратуры региона, ребенок поступил в больницу накануне вечером и спустя несколько часов умер в реанимационном отделении. Следователями проверяется своевременность и качество оказанной медпомощи, назначены необходимые судебные экспертизы.

Региональным Минздравом также проводится проверка всех обстоятельств смерти младенца. В пресс-службе министерства добавили, что принято решение о расторжении трудового договора с исполняющим обязанности главного врача больницы.