В Ростовской области ликвидировали лесной пожар на площади 198 га

В тушении задействовали 274 человек и 79 единиц техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Лесной пожар в Орловском районе Ростовской области полностью потушили, площадь возгорания составила 198 га. Об этом журналистам сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.

"В Орловском районе силами сотрудников лесного хозяйства Ростовской области, МЧС, ДПЧС, муниципалитета, добровольных формирований удалось ликвидировать лесной пожар в течение первых суток. Возгорание удалось локализовать, а затем и ликвидировать на площади 198 га", - говорится в сообщении.

По информации властей, пожар возник вечером 21 августа в Зимовниковском лесничестве, быстрому распространению огня способствовали высокая температура воздуха и ветер. Возгоранию присвоили категорию крупного пожара. В ликвидации чрезвычайной ситуации задействовали около 274 человек и 79 единиц техники.

В ближайшее время на территории лесничества продолжат вести мониторинг пожарной опасности, а затем проведут оценку ущерба, причиненного пожаром лесному хозяйству.

Ранее власти региона сообщили, что в Орловском районе из-за крупного лесного пожара ввели режим ЧС. На месте организовали работу штаба по ликвидации ЧС. К тушению возгорания привлекли спецтехнику - два бульдозера и грейдер.