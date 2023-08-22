22 августа, 14:48
Лесные пожары в России

В Ростовской области ликвидировали лесной пожар на площади 198 га

В тушении задействовали 274 человек и 79 единиц техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Лесной пожар в Орловском районе Ростовской области полностью потушили, площадь возгорания составила 198 га. Об этом журналистам сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.

Читайте также
Хронология крупных пожаров в России

"В Орловском районе силами сотрудников лесного хозяйства Ростовской области, МЧС, ДПЧС, муниципалитета, добровольных формирований удалось ликвидировать лесной пожар в течение первых суток. Возгорание удалось локализовать, а затем и ликвидировать на площади 198 га", - говорится в сообщении.

По информации властей, пожар возник вечером 21 августа в Зимовниковском лесничестве, быстрому распространению огня способствовали высокая температура воздуха и ветер. Возгоранию присвоили категорию крупного пожара. В ликвидации чрезвычайной ситуации задействовали около 274 человек и 79 единиц техники.

В ближайшее время на территории лесничества продолжат вести мониторинг пожарной опасности, а затем проведут оценку ущерба, причиненного пожаром лесному хозяйству.

Ранее власти региона сообщили, что в Орловском районе из-за крупного лесного пожара ввели режим ЧС. На месте организовали работу штаба по ликвидации ЧС. К тушению возгорания привлекли спецтехнику - два бульдозера и грейдер.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация