Недвижимость бывшего замглавы Сочи на 192 млн рублей обратили в пользу государства

Суд также приговорил Сергея Юрина к 15 годам лишения свободы со штрафом в размере 120 млн рублей за получение взятки

КРАСНОДАР, 22 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск заместителя генерального прокуратура России об обращении в пользу государства недвижимости бывшего заместителя главы Сочи Сергея Юрина кадастровой стоимостью 192 млн рублей, ранее осужденного за совершение коррупционных преступлений. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

"Центральным районным судом Сочи рассмотрен иск заместителя генерального прокуратура России об обращении в доход Российской Федерации имущества, принадлежащего бывшему заместителю главы Сочи Юрину. Установлено, что на вырученные от противоправных действий средства Юрин приобретал имущество, которое регистрировал на подконтрольных ему лиц. Ответчик является фактическим владельцем объектов: 21 земельного участка, 10 помещений и 4 домов общей кадастровой стоимостью 192 млн рублей, которые он не мог приобрести на законные доходы. Рассмотрев материалы дела, суд исковые требования удовлетворил. Решение в законную силу не вступило", - говорится в сообщении.

Юрин признан виновным по ч. 6 ст. 260 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", Хамовнический суд Москвы приговорил его к 15 годам лишения свободы со штрафом в размере 120 млн рублей. Ранее в качестве обеспечительных мер суд наложил арест на имущество Юрина.