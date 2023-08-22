В Санкт-Петербурге в ДТП с участием военного грузовика на КАД погибли три человека

Пострадали трое

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. В результате столкновения военного грузовика и легковых автомобилей на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге погибли три человека. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В районе 84-го км внутреннего кольца произошло ДТП с участием военного грузовика "Урал" и легковых автомобилей", - сказал собеседник агентства.

В результате ДТП три человека погибли. Количество автомобилей, попавших в аварию, уточняется.

В экстренных службах отметили, что движение по КАД полностью перекрыто в обе стороны. "Погибшие - три человека из военного грузовика, количество пострадавших уточняется", - сказал собеседник агентства.

Позже в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" уточнили, что пострадали три человека. Уточняется, что три полосы внутреннего кольца КАД заняты, объезд идет по полосе безопасности. На внешнем кольце КАД заняты две полосы.

На месте находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, ГИБДД, скорая. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.