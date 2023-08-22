В результате взрыва в Махачкале погибли четыре гражданина Узбекистана

Взрыв на АЗС в Махачкале

Их семьям окажут помощь в размере 1 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 22 августа. /ТАСС/. Четыре гражданина Узбекистана погибли в результате взрыва 14 августа в пригороде Махачкалы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы Дагестана. На совещании глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в результате взрыва напротив АЗС в пригороде Махачкалы погибли граждане иностранных государств.

"По предварительным данным, в результате взрыва в пригороде Махачкалы погибли четыре гражданина Узбекистана. Семьям погибших будет оказана помощь в размере 1 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона, за несколько дней после трагедии дагестанские фонды собрали более 100 млн рублей для помощи семьям погибших и пострадавшим.