На северо-западе Пакистана спасли всех пассажиров застрявшего кресельного подъемника

Инцидент произошел в горном районе Баттаграм из-за обрыва двух из трех тросов на подъемнике

ИСЛАМАБАД, 22 августа. /ТАСС/. Все восемь человек, находившихся на застрявшем во вторник утром кресельном подъемнике в провинции Хайбер-Пахтунхва, спасены. Об этом во вторник сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Пакистана Сарфраз Бугти в соцсети X (ранее Twitter).

"Слава богу, что спасательная операция в районе Баттаграм успешно завершилась, - написал Бугти. - Благодарим наших доблестных военнослужащих, администрацию и местных жителей за их самоотверженность и решимость при проведении этой сложной операции".

Ранее утром восемь человек, включая шестерых школьников, застряли на высоте около 600 м на кресельном подъемнике через реку Джхангри в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. По сообщению газеты Dawn, инцидент произошел в горном районе Баттаграм из-за обрыва двух из трех тросов на подъемнике.

В спасательной операции приняли участие подразделения пакистанского спецназа и два военных вертолета. Выполнение операции было связано со значительным риском из-за большой высоты, на которой находились школьники и двое взрослых. Из-за тяжелых погодных условий операция была временно приостановлена, после чего спасатели снова возобновили работу.