Спецслужба Грузии заявила о задержании двух граждан страны в Южной Осетии

Отмечается, что ведомство известило об инциденте международных партнеров Тбилиси и сопредседателей женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье

ТБИЛИСИ, 22 августа. /ТАСС/. Служба госбезопасности Грузии сообщила, что власти Южной Осетии задержали двух граждан страны на территории, прилегающей к селу Ахалубани Горийского муниципалитета.

"С момента получения информации об указанном инциденте Служба госбезопасности активизировала горячую линию, которой оперирует миссия наблюдателей Евросоюза", - говорится в сообщении спецслужбы.

Отмечается, что ведомство известило об инциденте международных партнеров Грузии и сопредседателей женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье.