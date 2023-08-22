22 августа, 19:38

В Москве водитель каршеринга сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе

Водитель отказался от медосвидетельствования

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Водитель каршеринга сбил женщину и пятилетнего ребенка на пешеходном переходе на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичной ГАИ.

"На улице Веневской в районе дома №6 водитель каршерингового автомобиля совершил наезд на женщину с пятилетним ребенком, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - сообщили в ведомстве.

В результате ДТП ребенка с травмами госпитализировали. Водитель от медосвидетельствования отказался.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка. 

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