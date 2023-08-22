В Греции за сутки возникли 93 очага лесных пожаров

Представитель пресс-службы пожарной службы Яннис Артопиос сообщил, что группы пожарных из европейских стран усилены после запроса о помощи, направленного Генеральным секретариатом гражданской защиты

АФИНЫ, 22 августа. /ТАСС/. Более 90 новых очагов лесных пожаров образовалось за сутки в Греции преимущественно из-за жаркой погоды и сильного ветра. Об этом сообщил на брифинге представитель пресс-службы пожарной службы Яннис Артопиос.

"За последние сутки произошло 93 новых природных пожара. Большинство из них были потушены сразу", - сказал Артопиос.

По его словам, сильный лесной пожар произошел около монастыря Успения Богородицы на севере центральной области Аттика. Тушением пламени там занимаются 164 пожарных на 62 автомобилях и три отряда пеших пожарных. С воздуха воду в течение дня периодически сбрасывали девять самолетов и 10 вертолетов. Ситуация остается сложной, огонь угрожает распространиться по горе Парнита, где находится национальный парк.

Возгорания близ города Александруполис и в лесу Дадиас на северо-востоке Греции тушат 241 пожарный на 70 автомобилях и 12 групп пеших пожарных. Помощь с воздуха им оказывают семь самолетов и столько же вертолетов. Для эвакуации граждан из этого района были задействованы силы гражданской защиты, суда береговой и пожарной охраны.

Еще один сильный лесной пожар возник на обширной территории около города Аспропиргос в 15 км от Афин. Его пытаются локализовать 78 пожарных на 30 транспортных средствах и два пеших отряда. Им помогают экипажи шести самолетов и вертолетов.

Пожар в местечке Макракоми (область Фтиотида) в центральной части Греции тушат 28 пожарных на 12 автомобилях при поддержке трех самолетов и одного вертолета. Борьба с огнем ведется также в областях Беотия, Аркадия, Нафпактия, Ливадия, Кавала, Родопи и на острове Эвбея.

Усилена помощь пожарными из ЕС

Артопиос сообщил, что группы пожарных из европейских стран, которые помогают Греции, усилены после запроса о помощи, направленного Генеральным секретариатом гражданской защиты. "В нашу страну уже прибыли два самолета из Германии, два самолета из Швеции и один самолет из Хорватии, а завтра вечером в нашу страну прибудут один вертолет и группа пожарных с транспортными средствами из Чехии. С понедельника в нашей стране работают пожарные из Румынии и два самолета с Кипра", - сказал представитель пожарной службы.

В последние дни в Греции в результате природных пожаров погибли около 30 человек.