В районе пролива Дарданеллы из зоны лесных пожаров эвакуировали 736 человек

Как сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа, четыре человека пострадали от дыма

АНКАРА, 22 августа. /ТАСС/. Более 730 человек были превентивно эвакуированы из населенных пунктов вблизи зоны лесных пожаров в районе пролива Дарданеллы в турецкой провинции Чанаккале. Об этом сообщил в соцсети X (ранее Twitter) глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"В тушении участвуют более 1,3 тыс. пожарных и специалистов. Задействованы 8 самолетов-амфибий, 26 вертолетов, 202 пожарные машины, 30 автоцистерн, а также более 60 единиц спецтехники. 736 наших граждан в регионе были эвакуированы в целях предосторожности. Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы направился в Чанаккале", - написал Алтун.

Как сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, четыре человека пострадали от дыма. "В результате лесного пожара, который возник сегодня в центре Чанаккале в 12:54 [совпадает с мск], четыре человека пострадали от дыма. Они на лечении. В зоне пожара работают 23 машины скорой помощи, 4 бригады спасателей-медиков и 85 медицинских работников", - уточнил министр.

Тушение пожара продолжится в течение ночи. Для облегчения координации и полетов в регион направлены вертолеты, оборудованные системами ночного видения. Из-за сильного ветра в районе пролива зона возгорания быстро растянулась на 15 км и приблизилась к нескольким населенным пунктам. Девять сел эвакуированы. В состоянии повышенной готовности к эвакуации находится отдельные жилые кварталы и учреждения.

Пролив Дарданеллы с 18:00 мск был закрыт для прохода судов, поскольку в нем работала пожарная авиация, суда с водометами и была снижена видимость из-за дыма. С 21:30 мск пролив был открыт для прохода судов в направлении из Мраморного в Эгейское море.