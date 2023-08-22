В Москве на оранжевой ветке метро пассажир упал на пути

Произошел сбой в движении поездов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. В Москве произошел сбой в движении поездов на северном участке Калужско-Рижской (оранжевой) линии метро из-за падения пассажира на пути. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.

"Нет движения поездов от "ВДНХ" до "Проспекта Мира" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - написали в Telegram-канале департамента.

Позже стало известно, что движение поездов восстановили. "Движение на Калужско-Рижской линии (оранжевая) <...> вводится в график", - говорится в сообщении Дептранса.