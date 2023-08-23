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обновлено 23 августа, 00:50
Военная операция на Украине

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при попадании БПЛА в строящее здание Сити

ТАСС, архив
© ТАСС, архив

Еще один беспилотник сбили в Подмосковье, отметил мэр Москвы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Подмосковье, еще один БПЛА попал в здание на территории Москва-Сити. Пострадавших нет, сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

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"Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити", - написал Собянин.

Мэр отметил, что на места происшествий выехали оперативные службы. Информации о пострадавших нет.

В экстренных службах ТАСС рассказали, что строящееся здание, в которое попал беспилотник, получило незначительные повреждения. "В здании выбило оконные проемы. Обследование продолжается", - сказал собеседник агентства. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияВоенная операция на УкраинеМосква
© Информационное агентство ТАСС
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