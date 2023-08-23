В Приморье во время непогоды произошло несколько аварийных отключений электроснабжения

Без света остались около 9 тыс. человек

ВЛАДИВОСТОК, 23 августа. /ТАСС/. Аварийные отключения электроэнергии произошли в нескольких населенных пунктах Приморья во время сильных дождей, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства по делам ГО и ЧС региона.

"Аварийное отключение электроснабжения зафиксировано во Владивостоке, где без света остались 29 многоквартирных и 24 частных дома на 4 758 человек. Также отключения света устраняют в городе Уссурийске, селе Воздвиженка Уссурийского городского округа и селе Троицком Ханкайского муниципального округа", - сказали в пресс-службе.

Накануне Приморский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на 23-25 августа. За последние сутки в шести районах Приморья уже выпало до месячной нормы осадков.

Часть аварий планируется устранить утром, в части время устранения пока не определено. Всего без света остались около 9 тыс. человек.

После прошедшего на прошлой неделе наводнения в Приморье подтопленными остаются 32 многоквартирных и 8 частных домов, а также 82 придомовые территории. На дорогах края наблюдается 13 переливов дорог, отрезан от сообщения крупный поселок Хороль.

Сильные дожди вновь начались в Приморском крае. В ближайшие дни при значительной интенсивности дождя в верховьях рек и на малых водотоках возможны резкие подъемы воды до 2,1 м. С учетом повышенной водности рек после прошедшего тайфуна "Ханун" ожидаются выходы воды из низких берегов и подтопление прилегающих территорий.