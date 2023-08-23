23 августа, 00:48

Летевший в Хабаровск самолет из Красноярска ушел на запасной аэродром из-за тумана

Рейсы в Благовещенск и в Нерюнгри перенесли на 24 августа

ХАБАРОВСК, 23 августа. /ТАСС/. Туман не позволил посадить в хабаровском аэропорту самолет из Красноярска, судно направили на аэродром Южно-Сахалинска.

"С 05:00 до 09:00 (22:00 мск 22 августа до 02:00 мск 23 августа) в аэропорту Хабаровск действовала процедура ограниченной видимости (туман). Рейс HZ5641 Красноярск - Хабаровск отправился на запасной аэродром в Южно-Сахалинск",- сообщается в Telegram-канале хабаровского аэропорта.

Сейчас аэропорт в штатном режиме отправляет и принимает рейсы. Авиакомпании перенесли время вылета рейсов из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре и в Охотск, в Якутск и в Улан-Удэ за 22 августа. На завтра перенесены рейсы в Благовещенск и в Нерюнгри.

Сегодня в Хабаровске пасмурно, до 26 градусов тепла. Накануне шел сильный дождь. 

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РоссияХабаровский край
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