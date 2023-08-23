Во Владивостоке из-за непогоды отключили трамвайную линию

Такое решение приняли в целях обеспечения безопасности пассажиров

ВЛАДИВОСТОК, 23 августа. /ТАСС/. Власти Владивостока приняли решение временно остановить движение трамваев по единственной городской линии из-за сильных дождей, пришедших в город. Как сообщили журналистам в пресс-службе мэрии, это сделано для безопасности пассажиров.

"Владивосток сегодня утром вновь оказался во власти стихии: из-за сильного дождя на дорогах образуются потоки воды. Дорожники заранее открыли решетки на сетях ливневой канализации, чтобы обеспечить быстрый спуск в низменных точках города. Временно остановлено движение трамваев. Такое решение принято в целях обеспечения безопасности пассажиров", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что местами даже открытые дождеприемные камеры не успевают принимать все потоки, хлынувшие с косогоров. Как только дождь усиливается, вода начинает скапливаться в районе стадионов "Динамо", "Строитель", на улицах Иманской и Луговой. При этом с прекращением осадков вода уходит.

Во Владивостоке сейчас временами идет сильный дождь. В некоторых низких местах машины начинают тонуть, временно останавливаются рейсовые автобусы.

Ливни вновь начались в Приморском крае. Синоптики объявили штормовое предупреждение на 23-25 августа. В ближайшие дни при значительной интенсивности дождя в верховьях рек и на малых водотоках возможны резкие подъемы воды до 2,1 м. С учетом повышенной водности рек после прошедшего тайфуна "Ханун" ожидаются выходы воды из низких берегов и подтопление прилегающих территорий.